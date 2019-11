Sanremo. Chiusa fino a data da destinarsi via Duca d’Aosta, la strada che dalla Vesca porta alla frazione di Poggio. Il provvedimento, preso ieri dal sindaco Alberto Biancheri, si è reso necessario alla luce delle analisi fatte sul movimento franoso che nei mesi passati aveva comportato una prima parziale chiusura al traffico del tratto interessato.

Per mettere in sicurezza la via conosciuta dagli appassionati di ciclismo per essere l’attacco della salita più dura della Classicissima di primavera, ci vorrebbero più di dieci milioni di euro. L’Anas aveva chiesto al Comune di monitorare costantemente la condizione del muro di sostegno sul quale Palazzo Bellevue era intervenuto con un lavoro in urgenza che aiutasse a consolidare la situazione.

A quanto pare non è bastato. I sensori posizionati in alcuni punti chiave hanno rivelato che la frana è in atto e continua a spostarsi, lentamente, verso valle. Motivo per cui, visto le piogge che stanno flagellando la Riviera, l’amministrazione Biancheri non ha potuto indugiare oltre. Al momento si percorre la sottostante Aurelia a senso unico alternato.