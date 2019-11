Sanremo, frana invade abitazione. Tre famiglie evacuate

Sanremo. Tre famiglie, per un totale di cinque persone, sono state evacuate in via Primavera, una traversa di corso Mazzini, a Sanremo a causa di una frana che ha distrutto il muro di una abitazione invadendola. E’ successo nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento matuziano insieme con la polizia locale.

A crollare è stato un muraglione nei pressi del campo sportivo. Tutti gli sfollati hanno trovato una sistemazione provvisoria presso amici e parenti.