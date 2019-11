Sanremo, frana in strada Valloni-Tasciaire: gli abitanti ringraziano l’amministrazione comunale

Sanremo. «In attesa dell’incontro presso il Comune, calendarizzato in data 14 novembre, i residenti e abitanti di strada Valloni-Tasciaire, ringraziano sentitamente il sindaco Biancheri e l’Amministrazione comunale, gli assessori che personalmente sono intervenuti, in particolare l’assessore Costanza Pireri, per aver preso a cuore la nostra situazione e per essersi prontamente adoperati per tamponare il problema» – dichiarano i residenti e abitanti di strada Valloni-Tasciaire in riferimento alla frana che si è verificata a causa del maltempo.

«Ringraziamo, inoltre, per aver posizionato a tempo record la passerella pedonale sospesa, consentendo il passaggio in sicurezza sopra la frana, nonché per l’apertura della strada alternativa per i mezzi di emergenza. Il cammino per tornare alla normalità è appena cominciato, ma uniti ne usciremo presto» – dicono gli abitanti di Strada Valloni-Tasciaire.