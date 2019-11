sanremo, Festival della salute: il programma della terza giornata

Sanremo. La seconda giornata del Sanremo Festival della Salute ha visto, tra il mattino ed il pomeriggio, la partecipazione di circa 1350 visitatori, di tutte e età. Ecco il programma della terza giornata, giovedì 21 novembre:

9 – 10 I nostri primi 10 anni: la polisportiva integrabili si racconta – Sala Ranuncolo – A cura della Polisportiva integrabili

9 – 10 Capaci di tutto, cinema e opportunità – Piazza della salute, Il linguaggio del cinema come strumento di integrazione Riccardo Di Gerlando – educatore e regista Anffas Onlus Sanremo

9 – 12 “A” come Arte Laboratorio pittorico sul segno e sul linguaggio dell’arte e dei colori Andrea Salvaggio – artista, insegnante di educazione artistica I.C. Centro Levante Sanremo

9 – 10.30 Le parole della rete – Sala Papavero, Per navigare in rete seguendo il faro della conoscenza e della consapevolezza, Andrea Cartotto – coordinatore didattico Istituto Fondazione Franchi

9 – 11.30 crescere (in) consapevolmente – Sale Narciso, Laboratorio interattivo. Prendersi cura di sé è possibile. Da dove cominciare? A cura dell’Associazione Diabete Giovanile Ponente (ADGP) Chiara Mantini – psicologa e psicoterapeuta

10 – 13 Amore maturo, amore consapevole. La prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, Sapere, saper essere, saper fare…. Per un amore maturo e consapevole, Giovanni Cenderello – Direttore Malattie Infettive ASL1, Alice Chinelli – referente progetto ANLAIDS, Ass. nazionale per la lotta AIDS, Paolo Meloni – ginecologo ASL1 e Rotary Sanremo Hambury, Alba Rizzo – referente settore educazione promozione alla salute ASL1, Terenzia Simari – ginecologa Dipartimento Materno infantile Asl1, Con la partecipazione dei PEER EDUCATORS del Liceo Cassini di Sanremo

10.15 – 12 Musica e storie .. in tour – Sale Ranuncolo, Le parole raccontano di noi e del nostro mondo in cui viaggiamo.

A cura dell’Istituto Comprensivo di Bordighera

11 – 12.30 Laboratorio di teatro sociale – Sala Papavero, Laboratorio di teatro sociale per offrire una opportunità di crescita interiore agli attori e al pubblico presente, A cura dell’associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici (ALFaPP). Anna Solaro – teatro dell’Ortica Genova

11.30 – 13 Promossi o bocciati in prevenzione e salute? – Piazza della salute, Si può fare prevenzione? Cosa occorre sapere? Perché? Claudio Battaglia – responsabile Senologia Clinica Breast Unit ASL1 e presidente LILT Imperia e

Sanremo, Francesca Carè – psiconcologica LILT Imperia Sanremo

11.45 – 13 – Piazza della salute, Laboratorio – Judo, corpo, mente, cuore. Dalla consapevolezza del nostro corpo al benessere del nostro cuore. Lucio Garzia – presidente UISP Sport per tutti – Imperia, Andrea Scalzo – cintura nera 6° dan e maestro di judo, Con la partecipazione del Circolo sportivo Sanremo Judo, Cibi che affamano e cibi che nutrono, Paola Griseri – biologa nutrizionista UISP

14-18 – Formazione “Uso consapevole degli antibiotici – Piazza della salute, Il programma dettagliato di questo evento si trova su www.asl1.liguria.it . L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Sono previsti crediti ECM per i dirigenti medici Asl 1, i medici di mdicina generale e delle Residenze socio sanitarie. Vai al dettaglio dell’evento

14 – 15 Sala Narciso, Laboratorio C’era una volta una storia … letture per bambini., A cura del Teatro dell’Albero.

16 – 17 – Sala Ranuncolo, Volontariato “Resilienza: la potenza delle parole e dei pensieri nella relazione con se stessi e

con gli altri. Talvolta usiamo il linguaggio in modo superficiale sottovalutando l’effetto che può avere nelle

nostre relazioni. A cura dell’Associazione “Non siamo soli ONLUS” Raffaella Rognoni – esperta in coaching emotion Tiziana Guatta – presidente “Non siamo solo Onlus” Anna Blangetti – Insegnante e attrice

16.30 – 17.30 – Sala Papavero, Laboratorio Esercizi di riabilitazione per il pavimento pelvico, Concetta Parrella – ostetrica Consultorio Asl 1, Marina Santoro – ostetrica Consultorio Asl 1

17 – 19 – Sala Ranuncolo, Incontro Intolleranza e celiachia, Consapevolezza a tavola per un benessere a 360 gradi

Centro Orientamento Consumi – COOP Liguria, Dieta mediterranea e olio di oliva, Maria Lina Montaldi – medico in scienze dell’alimentazione Asl 1.

Saranno inoltre presenti:

9 – 19 : Cure sicure. Presso lo stand di Asl1 cure sicure è possibile avere informazioni sulle attività dell’Asl; sui rischi associati alle cure e sui sistemi di prevenzione e controllo; in particolare, informazioni su rischio cadute, sui farmaci, e sulle infezioni. Verrà effettuata la pressione arteriosa. – Piazza della salute

14.30 – 18: Parliamo di prevenzione. A cura del Dipartimento di prevenzione Asl 1 – Piazza della salute

10-12 e 14-18: Prevenzione cardio vascolare. Screening cardiovascolare a cura della struttura di diagnostica e trattamento patologia vascolare in collaborazione con host last Lions Imperia. Informazione su prevenzione, sani stili di vita e progetti dei services Lions esempio: barattolo dell’emergenza – Piazza della salute

9-19: Donare il sangue. A cura della Fidas Imperia presso l’autoemoteca info e possibilità di donazione del sangue – ingresso palafiori

14-18: screening prevenzione tumori. Hai più di 50 e desideri aderire al programma di prevenzione al seno o del tumore del colon retto? Hai più di 25 anni e vuoi fare il paptest per la prevenzione del tumore del collo dell’utero? Sono tutti esami rapidi indolore e gratuiti. Presso lo spazio accoglienza puoi prendere l’appuntamento – Spazio accoglienza

Prevenzione per la salute dei nostri occhi – A cura della Fondazione “David Chiossione” per ciechi ed ipovedenti. Stand piano terra: 10 – 18, Camper: 14 – 18. Esperienze sensoriali, ortottista a disposizione per informazioni e prenotazioni visite presso lo stand.

10 – 13 – Spazio ascolto Sala Ninfea, A cura del consultorio Asl 1, Con la presenza di una ginecologa per informazioni ed ascolto.

17.45 – 18 – Volontariato non siamo soli – Piazza della salute Presentazione delle attività e degli obiettivi dell’Associazione che si occupa di aiutare le persone che affrontano la malattia

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e aperti a la cittadinanza. Agli insegnanti verrà consegnato l’attestato di

partecipazione valido per i crediti formativi.

Per essere aggiornati su tutte le novità del Sanremo Festival Salute: www.asl1.liguria.it o la pagina Facebook

www.facebook.com/ASL1Imperiese. E’ possibile anche iscriversi al servizio di messaggistica via Whatsapp o

Telegram, inviando un messaggio (con Whatsapp o Telegram) con scritto “”Iscrizione on” al numero 338 29

78 341.