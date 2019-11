Sanremo durante le feste: gli eventi alternativi di dicembre 2019

Sanremo è conosciuta in tutta Italia per il suo celeberrimo festival, ma la cittadina ligure offre numerose forme di intrattenimento tutto l’anno, anche al di fuori del periodo di fuoco della kermesse musicale: ecco gli eventi previsti per dicembre 2019.

Casinò e intrattenimento: dai tornei alla maratona di Sanremo

Uno dei motivi per cui Sanremo è nota a turisti italiani e stranieri è sicuramente il suo casinò, ospitato in un imponente palazzo stile liberty: quella di Sanremo è infatti una delle uniche tre case da gioco attualmente presenti in Italia. Negli anni si è assistito ad un’inversione di tendenze, con i casinò online e la loro vasta offerta di giochi e slot machine sempre più attraente, ma resta ancora immutato il fascino della sede storica del casinò di Sanremo.

Per questo motivo, il palazzo progettato dall’architetto francese Eugene Ferret nel 1905 è ancora oggi un’attrazione turistica non indifferente, e a fine dicembre sarà anche la sede dei Sat TPS 200, uno dei tornei di poker più interessanti in circolazione al momento. La città infatti ospiterà nel proprio casinò il torneo di Texas Hold’em dal 26 al 29 dicembre 2019.

Ben altro tipo di intrattenimento è quello della maratona di Sanremo: la terza edizione della Sanremo Marathon si terrà domenica 8 dicembre 2019 e vedrà i maratoneti impegnati in un tragitto di 42 km (e 195 metri) lungo una delle riviere più ammirate della Liguria, in un percorso tra mare e cielo studiato per valorizzare ancora di più il territorio ligure durante il periodo festivo che precede il Natale.