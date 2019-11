Sanremo, doppio appuntamento all’Ariston: arrivano i Pink Floyd Legend e Nek

Sanremo. Doppio appuntamento con la musica sul palco del Teatro Ariston nella prossima settimana.

Giovedì 5 dicembre alle ore 21.15 Menti Associate presenta i Pink Floyd Legend in “AtomHeartMother Tour”.

I Pink Floyd Legend, dopo un primo set in cui suoneranno nella loro classica formazione alcuni tra i più grandi successi del gruppo britannico, riproporranno l’esecuzione integrale della celebre suite accompagnati dal Legend Choir& Orchestra, un ensemble di oltre cento elementi tuttidiretti dal Maestro Giovanni Cernicchiaro.

La realizzazione di AtomHeartMother dal vivo è una produzione unica e speciale: dal 2012 i Pink Floyd Legend, infatti, sono i soli ad eseguire la lunga suite nella versione integrale accompagnati, come nell’originale, da Coro e Orchestra, registrando ogni volta il “sold out” in luoghi di assoluto prestigio come, l’Arcimboldi di Milano, lo Sferisferio di Macerata, il Teatro Romano di Ostia Antica, il Teatro Romano di Verona, l’Augusteo di Napoli, la Sala Santa Cecilia del Parco della Musica a Roma, il Colosseo di Torino…

AtomHeartMother, le cui partiture orchestrali furono scritte dal giovane compositore sperimentale RonGeesin, con il quale i Legend hanno recentemente stretto un sodalizio artistico durante un incontro a Londra, si snoda attraverso straordinarie combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti pervasi da eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: Atom è considerato il disco della maturità e un punto di svolta nel percorso artistico per i Pink Floyd che abbandonano la psichedelia in nome del progressive rock.

Prezzi di ingresso: platea € 43,00+revendita. – € 36,00+prevendita– €31,00+prevendita – galleria € 31,00+revendita. – € 25,00+prevendita– € 21,00+prevendita.

Domenica 8 dicembre alle ore 21.15 Nek farà tappa al Teatro Ariston con il Tour “Il mio gioco preferito” ,un’occasione per tutti i suoi fan italiani e europei per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album “Il mio gioco preferitoparte prima”e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Prezzi di ingresso: platea € 55,00+revendita. – € 50,00+prevendita– € 45,00+prevendita – galleria € 45,00+revendita. – € 35,00+prevendita– € 28,00+prevendita.

Biglietti ancora disponibili in tutti i settori per entrambi gli eventi.

Info e prenotazioni tel. 0184 506060 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (escluso domenica) e dalle ore 16.30 alle ore 21.00 (tutti i giorni)