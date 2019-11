Sanremo. Molti automobilisti si sono trovati in difficoltà e alcuni sono addirittura rimasti in panne dopo aver fatto benzina presso la stazione di servizio IP in zona Foce a Sanremo a causa dell’acqua entrata nei serbatoi di carburante. E’ successo questa mattina.

Presso il distributore è intervenuto un carro-attrezzi, pagato di tasca propria dagli sfortunati automobilisti che dopo il rifornimento si sono trovati l’auto bloccata.

Vista l’impossibilità di contattare il gestore della stazione IP, gli automobilisti hanno contattato la polizia locale che ha chiuso l’impianto per evitare problemi ad altri utenti della strada. Chi si fosse trovato in difficoltà dopo il rifornimento, può contattare i vigili di Sanremo.