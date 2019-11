Sanremo, dal bilancio consolidato i conti del Comune. Pesa il finanziamento del Palasport

Sanremo. Dai numeri del bilancio consolidato di Palazzo Bellevue, passato questa mattina all’attenzione della commissione consiliare competente, è emersa l’analisi della situazione finanziaria e patrimoniale del Comune matuziano.

L’assessore Massimo Rossano ha illustrato le somme di tutte le attività e passività dell’ente, conti in linea con quelli dei precedenti due anni. Tra le voci più rilevanti quella degli investimenti futuri, la cui maggior parte del capitolo è assorbito dalla costruzione del futuro Palazzetto dello Sport di Pian di Poma, finanziato per 5,7 milioni dai fondi Rai per la realizzazione di strutture pubbliche per lo spettacolo o per lo sport e 9 milioni di leasing spalmati nel bilancio dal prossimo anno. Sul punto il consigliere Tommasini ha risollevato dubbi sulla sostenibilità economica dell’operazione che indebita il Comune per un’opera la cui gestione potrebbe rappresentare un rischio anche per l’ente locale.

Il consolidato è uno strumento tipico dell’imprese private che di recente è stata allargato anche ai bilanci pubblici. Un monitoraggio ulteriore per avere il polso della situazione delle società pubbliche. All’interno sono inclusi i conti di Casinò, Amaie Spa e la partecipata Amaie Energia. Manca nel documento di quest’anno Rivieracqua perché il consorzio pubblico provinciale, essendo in concordato sottoposto alla giurisdizione del tribunale, non deve essere per legge inserito.

Il documento sarebbe dovuto essere approvato dal consiglio comunale entro il 30 settembre. A causa di ritardi nella ricezione di alcuni informazioni da parte delle società partecipate, la votazione è slittata al consiglio comunale di martedì prossimo.

A margine della seduta presieduta dal consigliere Viale, il segretario comunale Tommaso La Mendola ha illustrato il nuovo disciplinare dei controlli interni che dovrebbe portare a un controllo maggiore delle procedure amministrative, soprattutto rispetto a possibili aggravi di spese per il municipio. Episodi che di recente si sono verificati di frequente e che sono stati denunciati in consiglio dal consigliere Andrea Artioli. L’ultimo e più clamoroso di questi casi è stata la perdita della causa per lo sfratto del kebabbaro di piazza Colombo che ha vinto in tribunale contro Palazzo Bellevue per un vizio di forma dell’atto redatto dall’avvocato del Comune.

Il segretario capo avrà così titolo per attivarsi per recuperare le perdite ingiustificate causate dai dirigenti.