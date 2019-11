Sanremo. Un cipresso si è schiantato al suolo all’interno del cimitero della Foce a causa del forte vento. E’ successo ieri pomeriggio. Una tragedia evitata grazie alla disposizione di chiudere parchi e cimiteri, suggerita dall’agronomo Roberto Garzoglio, consulente del Comune di Sanremo per quanto riguarda il verde pubblico.

Se il camposanto fosse stato fruibile, il crollo del grosso albero avrebbe potuto causare feriti, se non morti.

Si tratta, comunque, dell’ennesimo segnale che la natura invia all’uomo in un contesto urbanizzato in cui spesso, gli alberi ad alto fusto, vengono sacrificati diventando pericolosi.

Secondo Garzoglio, a determinare la caduta dell’albero sono state le lesioni all’apparato radicale, non più in grado di sostenere un cipresso anziano e molto pesante.

«Stamani – aggiunge l’esperto – Si è intervenuti per abbattere un altro cipresso pronto a schiantare al suolo, con apparato radicale non idoneo ed inclinazione del fusto di circa 45 gradi».