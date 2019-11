Sanremo, il tetto del mercato dei fiori produrrà energia fotovoltaica

Sanremo. Coprire gli 11 mila metri quadrati di superficie del tetto del mercato dei fiori con una distesa di pannelli fotovoltaici. E’ questo uno degli obiettivi enunciati ieri dal sindaco Alberto Biancheri nel suo discorso sulle linee di mandato 2019-2024, per raggiungere il quale sono stati inseriti nel bilancio di previsione 2,2 milioni di euro per l’acquisto di alcuni terreni su cui sorge la struttura di Valle Armea e che sono di proprietà del demanio.

A realizzare il progetto sarebbero dei partner privati che a loro spese costruirebbero l’impianto, dando in cambio al Comune l’energia necessaria per riscaldare il mercato per il primi 20 anni di concessione. L’interesse per l’opera è concreto, tanto che in municipio sono state più di una le società che si sono fatte avanti alla porta dell’assessore competente Lucia Artusi (e dei suoi predecessori) con un progetto di finanzia di iniziativa privata. Nei desiderata dell’amministrazione comunale c’è di riuscire a creare un’infrastruttura che sul lungo periodo possa permettere la ricarica dei mezzi della nettezza urbana di Amaie Energia.

Per far sì che si possa passare dalle parole ai fatti, però, il tetto deve essere sistemato. A tal proposito, proprio ieri, è stata pubblicata una gara d’appalto del valore di 515 mila euro per lavori di appianamento della superficie, a oggi disseminata di vasche per la raccolta dell’acqua che non funzionano come dovrebbero e che sono la principale causa delle infiltrazioni all’interno dei locali.