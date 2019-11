Sanremo, continua il trend positivo del Casinò. Incassi a quota +2 milioni rispetto allo stesso periodo del 2018

Sanremo. Prosegue l’escalation del Casinò. Dall’inizio dell’anno ha incassato più di € 37,79 milioni, con un incremento percentuale del 5,6 pari a due milioni di euro di surplus rispetto allo stesso periodo del 2018.

“Questi dati ben rappresentano il lavoro e l’impegno profuso da tutta la squadra Casinò nell’arco dell’anno. Mese dopo mese raccogliamo i frutti delle tante strategie attuate, degli eventi creati per attrarre i flussi turistici presenti nella nostra città e della grande attenzione riservata al soddisfacimento della nostra clientela. Proseguiremo su questa linea con l’obbiettivo di consolidare i risultati fin qui ottenuti anche attraverso le innumerevoli proposte di intrattenimento di grande qualità, che stanno contraddistinguendo la nostra Azienda.” Afferma il Presidente avv. Adriano Battistotti con i consiglieri dott.sa Barbara Biale e dott. Gian Carlo Ghinamo.

L’ultimo trimestre del 2019 evidenzia la crescita di tutte le tipologie di gioco. Il Gioco lavorato ha introitato € 7,6 milioni con un aumento percentuale dell’11% rispetto al 2018, mentre le slot machines svettano a quota €30,1 milioni (+4,37%).

Tra i Giochi Tradizionali, nei primi dieci mesi dell’anno, si mette in evidenza il Punto Banco Mini ( +41%) seguito dal Black Jack (+8,6%) e dalla Fair Roulette (+4,5%).

La Poker Room, da gennaio ad oggi, ha consolidato il gradimento tra gli appassionati, che aderiscono numerosi ai tanti tornei mensili di buon livello, scelti per le tipologie e per gli interessanti montepremi. Lo dimostrano i numeri. Su base annuale la Poker Room ha introitato € 1,5 milioni, dei quali € 577.000 sui tornei e più di € 900.000 sul Cash Game e Ultimate Poker.

Ha collaborato all’ottima performance annuale anche l’introito del mese di ottobre, che supera € 3 milioni (+10,17%), evidenziando una crescita generalizzata nei diversi settori.

Il Gioco lavorato ha toccato quota € 432.000 (+44,8%) mentre quello Elettromeccanico ha realizzato € 2,6 milioni (+6%).

Il gioco elettromeccanico conferma il gradimento riscontrato tra la clientela, per le proposte d’intrattenimento dinamiche e di livello internazionale, diversificate ed aggiornate di mese in mese. Molti vacanzieri hanno visitato le sale in questo periodo, indice del ritorno anche di un turismo autunnale. Tra questi non sono mancati i fortunati, che hanno lasciato il Casinò con un ottimo ricordo.

Numerosissimi, anche ad ottobre, infatti, i super Jackpot centrati del valore superiore a € 4.999: ben 48. Il montepremi complessivo erogato ha raggiunto € 469.764. Tra i premi più ricchi quello del valore di € 24.600 ottenuto giocando con ticket da € 0,01 andato in Lombardia e un secondo da € 24.000 sbaragliato con ticket da € 0,50 realizzato da una famiglia francese.