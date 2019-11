Sanremo, “Cittadinanza europea attiva quale fattore essenziale per la costruzione della pace” al centro della conferenza internazionale

Sanremo. Lunedì 18 novembre l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario ospiterà, presso la sua sede di Villa Ormond, il “FREREF day”, l’annuale conferenza internazionale organizzata dalla Fondazione delle Regioni Europee per la Ricerca, l’Educazione e la Formazione (FREREF).

L’edizione di quest’anno sarà dedicata al tema della cittadinanza europea attiva quale fattore essenziale per la costruzione della pace e vede coinvolti rappresentanti del Comune di Sanremo, esperti internazionali dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ed esponenti di diverse regioni europee parte del network di FREREF – tra cui Polonia, Belgio, Spagna e Francia – oltre a docenti universitari, insegnanti e professionisti attivi nei settori dell’educazione e dell’integrazione culturale.

Nel corso dell’evento sarà dato spazio al Laboratorio internazionale per l’educazione che ispira la pace di Sanremo (Education Inspiring Peace Laboratory – EIP Lab), ufficialmente presentato lo scorso 22 ottobre nel quadro di un evento della rassegna di eventi “Ottobre di Pace”.

L’EIP Lab è lo spin-off del progetto “systemic UPscaling of Peace Education pRactices – UPPER” realizzato nel quadro del programma europeo ERASMUS+ dall’Istituto di Sanremo, in collaborazione con FREREF, l’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), il Ministero dell’Educazione e del Lavoro di Malta (MEDE) e la European School Heads Association (ESHA). Il progetto, già protagonista di un evento dedicato nel novembre dello scorso anno, propone l’inclusione di valori come la pace, il dialogo interculturale e la partecipazione civica al centro delle policy educative e delle pratiche scolastiche partendo dalla raccolta, analisi e sviluppo delle migliori prassi esistenti a livello internazionale in questo campo.

L’EIP Lab si pone l’obiettivo di sviluppare attività di ricerca e di analisi scientifica in campo educativo attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, seminari tematici, conferenze e incontri a livello nazionale e internazionale. Il Laboratorio punta ad organizzare a Sanremo già dal prossimo anno attività formative a beneficio di educatori che guardino ai sistemi educativi nel loro insieme – insegnanti, dirigenti scolastici, studenti e famiglie – con l’obiettivo di offrire strumenti utili per affrontare le sfide contemporanee sempre più legate all’incontro, e a volte allo scontro, di culture diverse nei diversi ambiti del settore dell’educazione.