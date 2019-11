Sanremo. Un targa per l’impegno contro la vendita di prodotti contraffatti è stato consegnato questa mattina al sindaco Alberto Biancheri da Laurent Marcandier, direttore della sicurezza e protezione dei marchi del gruppo LVMH, leader mondiale nel settore del lusso, e David Saussinan, direttore affari legali UNIFAB, associazione francese anti-contraffazione.

Il primo cittadino è stato scelto come simbolo della lotta alla contraffazione portata avanti, con particolare attenzione, in questi ultimi anni, grazie all’impegno principalmente delle forze dell’ordine.

Alla cerimonia di consegna era presente anche l’avvocato Luca Fucini che rappresenta in Italia le due realtà francesi: “Questo premio viene dato per lo sforzo della municipalità di Sanremo per l’attenzione nella lotta alla contraffazione da parte della polizia municipale e della questura di Imperia. In particolare è stata monitorata un’attività molto efficiente nella zona del mercato annonario”.

Anche se ritenuto un reato minore, è stato dimostrato che i proventi della contraffazione – aggiungono i dirigenti parigini – hanno finanziato attività di terrorismo come la strage di Charlie Hebdo, per la quale è sono stati utilizzati i proventi della contraffazione per acquistare i mitra utilizzati dai terroristi.

Presenti alla consegna del riconoscimento anche il comandante della polizia municipale Claudio Frattatola, il funzionario Fulvio Asconio, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, il consigliere Faraldi e i rappresentanti di Confcommercio e Confartigianato.

”È la prima volta che ci viene consegnato un premio del genere e ne siamo veramente orgogliosi, ha spiegato il sindaco Biancheri. Ricevo io la targa ma è da condividere con le forze dell’ordine che concretamente sono impegnate contro questo tipo di attività illecita”.