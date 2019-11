Sanremo. Un furgone Mercedes-Benz Sprinter e un’auto Hyundai Santa Fe hanno rischiato di finire in un dirupo per l’improvviso cedimento del manto stradale sul quale erano parcheggiati in via Goethe, all’altezza del civico 361.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un carro attrezzi che ha recuperato le vetture evitando il peggio.

Lo smottamento in via Goethe è avvenuto nella notte a causa della pioggia.