Sanremo. Appuntamento a Pian di Poma lo scorso weekend per il team dei Reds. Ha fatto da padrone il clima, pensando a Sanremo si è immagina il sole, purtroppo è stato tutto il contrario, vento pioggia e grandine tutto condensato su quello che sarà un raggruppamento provinciale con in campo Reds Sanremo e Imperia.

Più che di incontri possiamo parlare di un triangolare da “uomini duri” sotto l’acqua, da rugbisti in erba e pronti alla battaglia. Scendono in campo i piccoli u.6, massiccia presenza Reds che anche quest’anno si conferma prima in provincia come numero di atleti, una parola su tutte riecheggia negli spogliatoi a fine gare intrepidi.

U.10 in ricerca di personalità, si allenano e combattono, ma manca il cipiglio sotto la grandine non demordono e provano a giocare tenaci. U.8 movimento cuore dei Reds che espugna il campo matuziano con un gruppo misto di anziani e novizi, uno aiuta l’altro e sotto l’acqua qualche pallone scivola proprio lì davanti alla meta ma non si demorde, si portano a casa risultati utili impavidi.

Alla fine in maniera quasi romantica compare un arcobaleno e durante un caldo terzo tempo in club House qualcuno vorrebbe tornare in campo, non mancherà occasione: il 23 novembre i Reds scenderanno in campo a Cervo per il loro primo raggruppamento in casa.