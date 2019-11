Sanremo, ampia partecipazione per l’incontro sulla Dieta Mediterranea

Sanremo. Successo per l’incontro sulla Dieta Mediterranea promosso dal Club per l’Unesco di Sanremo, con il Crea, Cna Imperia, Comune, i ‘Ristoranti della Tavolozza’ e il Polo Museale della Liguria.

La giornata dedicata al tema “La Liguria e la Dieta Mediterranea” ha registrato la presenza degli studenti delle scuole cittadine, interventi di importanti relatori, fra cui l’assessore regionale Gianni Berrino e si è concluso con una degustazione di prodotti di grande eccellenza

La dieta mediterranea prevede un insieme di abilità, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni riguardanti colture, raccolta, pesca, allevamento, conservazione, lavorazione, cucina e in particolare la condivisione e il consumo di cibo. Mangiare insieme è il fondamento dell’identità culturale e della continuità delle comunità in tutto il bacino del Mediterraneo. La dieta mediterranea enfatizza i valori di ospitalità, vicinanza, dialogo e creatività interculturali e uno stile di vita guidato dal rispetto per la diversità. Le donne svolgono un ruolo importante nella trasmissione della conoscenza della dieta mediterranea: salvaguardano le sue tecniche, rispettano i ritmi stagionali e gli eventi festivi e trasmettono i valori dell’elemento alle nuove generazioni. Su questi temi si è concentrata l’attenzione del pubblico del convegno che si è tenuto al Forte di Santa Tecla di Sanremo.

Una giornata che ha visto la presenza di importanti relatori, accompagnata anche da laboratori didattici e si è conclusa con una degustazioni di prodotti tipici della dieta mediterranea: Sardenaira e focaccia, Turtun di Castelvittorio, Pane di Triora, Olio Evo, Michette e crocette, torta canestrello con vini delle Cantine Lunae.

I lavori della giornata, coordinati da Barbara Ruffoni, Responsabile di sede CREA – Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo di Sanremo ed introdotti da Ciro Esse, Presidente del Club per l’UNESCO di Sanremo hanno registrato la presenza di Giulia Mastroianni, Dietista Nutrizionista che ha relazionato sull’importanza della dieta mediterranea per i bambini Stefania Ruggeri, Ricercatrice al CREA – Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione che ha parlato del valore della Dieta Mediterranea in una visione globale di sostenibilità del pianeta Laura De Benedetti, CREA – Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo di Sanremo che ha illustrato l’esperienza del CREA di Sanremo nelle azioni di educazione alimentare per le scuole Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza, che ha parlato della Dieta Mediterranea dal punto di vista della convivialità e del rapporto fra benessere e comportamenti nel consumo del cibo Luciano Vazzano (Presidente e Segretario territoriale CNA Imperia) ha presentato le eccellenze agroalimentari, valore e valori artigiani aiutato dagli interventi di Racca Alessandro Dirigente CNA Imperia (maestro artigiano internazionale e direttore della GelatoPastry University) e della chef Terry Prada, che ha preparato alcuni Turtun.

La degustazione di prodotti locali curata da CNA Imperia ha visto la presenza della seguenti azienda: Pane di Molini di Triora della famiglia Ozenda e pane di Triora di Asplanato; Olio Evo e prodotti del Frantoio S. Agata della famiglia Mela ed olio del frantoio Secondo di Montaldo; Focacce e sardanaira del Fornaio Saraceno dei Fratelli Silvestri di Sanremo, Il Turtun di Castelvittorio preparato da Terry Prada Michette e crocette, torta canestrello preparate dal panificio Fratelli Lia di Camporosso Il tutto accompagnato da un ottimo vino rosso Auxo delle Cantine Lunae Bosoni.