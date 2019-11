Sanremo, alle scuole di via Panizzi come a Bombay. Auto sfiorano studenti

Sanremo. Se la città indiana di Bombay è diventata famosa nel mondo e su youtube per avere le strade più trafficate del pianeta, dove auto, scooter e pedoni attraversano incroci senza cartelli e senza regole di precedenza, a quanto pare Sanremo, in particolare nel momento dell’ingresso degli studenti a scuola, non ha nulla da invidiarle.

Ogni mattina, infatti, qualcosa di simile si verifica poco prima dell’inizio delle lezioni in via Panizzi, dove hanno sede i due plessi delle scuole Nobel, elementari e medie. Per facilitare e rendere più sicuro l’accesso alle aule ai ragazzini delle elementari, la strada viene chiusa al traffico dalle 8 alle 8:20 (come recita il cartello di divieto d’accesso), mentre, senza un’apparente spiegazione, nessun limite è stato previsto per l’entrata a scuola degli alunni delle medie che, quindi, si ritrovano a camminare per strada fianco a fianco alle automobili.

Come si può vedere nella videodenuncia inviata al nostro giornale da un genitore, i giovani – complice anche uno scarso uso dei marciapiedi e la mancanza degli stessi in alcuni tratti della via – raggiungono l’istituto scolastico affiancati dalle automobili e sfiorati dagli scooter. Lo stesso avviene anche per gli orari di uscita. Stessi episodi anche al pomeriggio: strada chiusa per le elementari dalle 16:10 alle 16:20, mentre non ci sono preclusioni durante l’orario di uscita delle medie.

Una diversità di trattamento che ha spinto le famiglie a domandarsi come mai nel momento d’ingresso degli alunni delle elementari la strada venga momentaneamente chiusa al traffico, mentre non ci sono divieti quando è il turno degli alunni delle medie? «Perché non viene chiuso l’accesso ai mezzi motorizzati anche dalle 7 e 40 alle 8.00? Si domanda Paolo, padre di uno studente di scuola media. I nostri figli mica diventano infrangibili appena passata la soglia degli 11 anni!».