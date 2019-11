Sanremo, alla biblioteca civica incontro di Unitre sul tema “A spasso per l’Europa”

Sanremo. Secondo appuntamento oggi alle 16 alla biblioteca civica, terzo piano con il corso di geografia e viaggi dell’Unitre Sanremo e la conferenza “A spasso per l’Europa, Portogallo e Irlanda” di Ermanno D’Andrea.

L’incontro è organizzato in collaborazione con l’istituto Colombo di Sanremo. Ermanno D’Andrea e la fotografia Ventimigliese di nascita, vive a Bordighera dove ha lavorato come dipendente di farmacia. Le prime immagini risalgono al 1985 allorché un amico gli diede l’impulso per capire cosa è un’immagine fotografica. Da allora è passato dalla pellicole B&N, alla diapositiva e infine al digitale.

Ermanno sa che alla base di un buon risultato, oltre a un’ottima conoscenza del mezzo fotografico, occorrono buona predisposizione per la ricerca dell’immagine, pronta inquadratura del soggetto e l’immediatezza dello scatto al fine di scrivere con la luce. Con queste considerazioni è portato ad effettuare pochi scatti ma con risultati sicuri ed apprezzabili.

Da sempre affascinato dall’architettura si è dedicato, in seguito, anche alla foto di strada (street photography). Da qualche anno si dedica anche alla realizzazione di audiovisivi attraverso i quali esprime il senso artistico e poetico mettendo in risalto l ‘immagine senza l’utilizzo di troppi effetti speciali.

Socio del Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo da diversi anni, ha ricoperto più volte la carica di presidente; attualmente è vice presidente. Con il suo senso dell’estetica, si è sempre dedicato all’allestimento di esposizioni personali e collettive sia in Italia che all’estero alle quali ha partecipato con buoni risultati.

Irlanda: Le bianche Scogliere di Moher sono impressionanti e suggestive, si tratta di scogliere a picco sull’Oceano Atlantico, è uno dei luoghi più visitati dell’Irlanda. Le isole Aran, la baia di Galway e le montagne Maumturk nel Connemara. Il Ring of Kerry un tratto di strada celebre in tutto il mondo per gli splendidi ed incontaminati paesaggi nella contea del Kerry. The Rock of Cashel. L’affascinante Dublino dai tempi medievali capitale di questa meravigliosa terra, fondata dai Vichinghi. Le belle Cattedrali di St Patrick e Christchurch, la caratteristica zona di Temple Bar con i suoi caratteristici Irish Pub e la sua vita notturna.

Portogallo: Il Portogallo è ancora uno scrigno di posti sconosciuti, di tradizioni antiche, semplicità ed eleganza.

Ci sono le città, romantiche e malinconiche: Lisbona, Porto, Sintra, Braga o Coimbra. Ci sono le spiagge interminabili: quelle del nord o quelle più sceniche dell’Algarve e dell’Alentejo. Lisbona già da sola merita una visita del Portogallo.

Gli scorci azzurri del Tejo, gli edifici dalle pareti colorate, i tram gialli sono solo alcuni degli elementi del fascino di Lisbona. Porto è la città del vino e delle degustazioni al tramonto, del baccalà, della bellezza barocca e dei negozi e caffè storici, dei colori sulle sponde del fiume Douro.