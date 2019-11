Sanremo, al Teatro dell’Opera del Casinò va in scena il concerto dell’Orchestra Sinfonica “Il grande sinfonismo francese”

Sanremo. Continua la stagione autunnale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo: domani, giovedì 21 novembre, alle 16.45, al Teatro dell’Opera del Casinò, concerto ” Il grande sinfonismo francese”.

L’Introduzione avrà uno speciale prologo che porta la firma del Concorso internazionale di chitarra: il celebre Concierto de Aranjuez per chitarra e orchestra di Joaquin Rodrigo, interpretato da Domenico Savio Mottola, il giovane chitarrista vincitore del IV Concorso Chitarristico Internazionale “Città di Sanremo”.

Seguirà una suite in anteprima assoluta del compositore calabrese Luigi Porto e dedicata ad Anita Garibaldi: il virtuosistico Concerto in Si minore per violino e orchestra di Saint-Saens e la raffinata suite Le Tombeau de Couperin di Ravel. A dirigere l’Orchestra sanremese, il maestro Abzal Mukhidtdin.

Si ricordano i prezzi dei biglietti: Intero: 16 Euro / Ridotto – Soci Coop e Unitre :14 Euro. Abbonamenti alla Stagione 2019/2020: 10 ingressi al costo di € 120 oppure 15 ingressi €150. Per STUDENTI (under 25): abbonamento a 10 ingressi € 30. E’ possibile acquistare il biglietto di ingresso anche sul sito www.sinfonicasanremo.it

Di seguito il programma completo:

“Il grande sinfonismo francese”

21 novembre alle 16,45 – Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo

Chitarra: Domenico Savi Mottola

Violino: Ilian Garnetz

Direttore: Abzal Mukhidtdin

Joaquin Rodrigo

Concierto De Aranjuez per chitarra e orchestra

Allegro con spirito

Adagio

Allegro gentile

Luigi Porto 1° assoluta

Suite da “ Anita di Laguna “

Camille Saint-Saëns

Concerto n. 3 in Si Minore per violino e orchestra

Allegro non troppo

Andantino quasi allegretto

Molto moderato e maestoso

Maurice Ravel

Le tombeau de couperin

Prélude

Forlane

Menuet

Rigaudon