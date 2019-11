Sanremo. “Liscio come l’olio” è il titolo del libro che Guido Novaro ha scritto ripensando alla sua vita e alle vicende della sua famiglia, fondatrice dell’industria olearia Sasso. Fu Agostino Novaro a fondare l’azienda nel 1860 intitolandola alla moglie Paolina Sasso. La saga dell’Olio Sasso sarà presentata martedì 5 novembre (ore 16,30) al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo (corso degli Inglesi 13), nell’ambito dei Martedì Letterari curati da Marzia Taruffi.

Insieme all’autore intervengono lo scrittore Marino Magliani e Roberto Casalini, attivo in campo editoriale. Coordina Maria Novaro, presidente della Fondazione Mario Novaro.

Guido Novaro, nato a Sanremo nel 1956, è figlio di Cellino, ultimo discendente in linea diretta dal capostipite Agostino. Il suo sguardo su un secolo e mezzo di storia familiare vuole essere sincero. Così accanto ai fasti delle ville con servitù, delle scuole svizzere, dell’intelligenza imprenditoriale, del coraggio nella lotta partigiana, della sensibilità culturale, trovano spazio anche le debolezze degli uomini, la severità ingiustificata e quasi crudele del padre, la distanza emotiva dagli affetti più cari, l’educazione militare del nonno. Intorno a tutto questo c’è la parabola di un’eredità evaporata tra peripezie e colpi di scena, in cui una dinastia si separa lasciando spazio ad altre storie e l’olio sparisce.

Guido Novaro dopo l’Università ha lavorato e lavora nelle aree marketing e comunicazione di diverse società multinazionali e agenzie pubblicitarie. Ha vinto il Media Key Press and Outdoor come direttore creativo nel 2016. Vive a Moncalieri, è sposato e padre di tre figli. Questo è il suo primo libro, in cui ha rivelato la passione per il mondo oleario che lo ha portato a fondare la Guido 1860. Altre olive, nuovo olio. Dal libro è nata un’azienda e iniziata una nuova storia.