Sanremo, addio a Lia Petracchione, storica e amata parrucchiera di via Roma

Sanremo. E’ stata per 57 anni consecutivi la storica e amata parrucchiera di via Roma, con il suo negozio al civico 32. Amelia Petracchione, per gli amici Lia, è mancata, colta da infarto, questa mattina all’età di 77 anni.

Con il suo salone Enzo, era stata premiata sei anni fa dal sindaco della Città dei Fiori Maurizio Zoccarato, per il suo grande impegno come artigiana e per l’irraggiungibile record di anni all’interno della stessa attività, aperta sempre nel medesimo posto. Un traguardo condiviso con il compagno di una vita, il marito Giordano.

Quando fu il momento di andare in pensione, Amelia decise di donare le attrezzature usate a una giovane collega di origini africane che ne ha voluto seguire l’insegnamento, permettendole di integrarsi grazie al lavoro.

Lia, i cui funerali si terranno dopodomani nella concattedrale di San Siro alle 10, lascia il marito Giordano e il figlio Alessio. La redazione di Riviera24.it si unisce nella maniera più sentita al cordoglio della famiglia.