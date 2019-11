Sanremo, “70 anni in 7 giorni-musica e racconti sulla storia del Festival” in scena per le festività natalizie

Sanremo. L’associazione OroNero, con la produzione di Simona De Melas, grazie al Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo e Manifestazioni, organizzerà due degli eventi di punta delle manifestazioni natalizie 2019-2020 in diversi punti della città dei fiori e della musica “70 anni in 7 giorni – musica e racconti sulla storia del Festival di Sanremo”.

Ad ogni appuntamento Claudio Porchia racconterà gli aneddoti e le storie di quegli anni con “Sanremo Story”:

7 dicembre h.16 via Escoffier anni 50 con Freddy e Marisa Quartet;

14 dicembre h.17.30 piazza Siro Carli anni ‘60 con Full Optional band;

21 dicembre h.17.30 piazza Bresca anni ‘70 con Agita & Friends;

28 dicembre h.17.30 piazza Colombo anni ‘80 con The Best of Sanremo – progetto Festival;

29 dicembre h.17.30 piazza Colombo anni ‘90 con The Best of Sanremo – progetto Festival;

3 gennaio h.17.30 piazza Bresca anni ‘2000 con Linda Blumen;

4 gennaio h.17.30 piazza Colombo anni ‘2010 con Christian G.;

Il 26 dicembre la giornata sarà dedicata ai più piccoli e alle famiglie con “Christmas Circus” e FM Spettacoli. Allestimento di 5 postazioni a partire dalle 16, dove saranno allestiti altrettanti spettacoli, ripetuti più volte per permettere al pubblico di poter guardare tutti i cinque eventi:

Punto Via Mameli angolo via Matteotti “La Magia delle Bolle”, show di bolle di sapone con Ops Teatro.

Punto via Matteotti angolo via Cavour “Gli equilibri di Amaranta” con la funambola ed equilibrista Amaranta.

Punto Via Escoffier: “Family Circus”, giocoleria ed equilibrismo con Fortunello e Marbella.

Punto via Matteotti lato Unicredit “Duo Eglaf” danze su trampoli con costumi luminosi.

Punto Via Matteotti angolo via Corradi Il “Monocirco” con Squilibrio e le sue acrobazie.

A fare da “cornice” nelle pause di questi eventi altri intrattenimenti:

Personaggio in costume da alberi di Natale. Trampoliere con albero di natale vivente. Postazione face painting “truccatrice professionale”. Spettacolo di pupazzi di spugna. E altre iniziative di artisti di strada.