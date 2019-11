Sanremo 2020: il Palafiori quartiere generale della Rai, in piazza Colombo concerti con Jovanotti e Mika

Il Festival di Sanremo numero 70 diventa extralarge. Per l’importante anniversario, la Rai sta facendo progetti in grande con la messa in opera di una kermesse che dopo gli anni d’oro di Baudo torna a invadere la città uscendo dal perimetro dell’Ariston.

Come all’epoca del palarock, infatti, centro nevralgico di Sanremo 2020 tornerà a essere il Palafiori di corso Garibaldi che oltre a ospitare Casa Sanremo diventerà quartiere generale della troupe di Viale Mazzini e base di tg e programmi quali La vita in diretta e Uno mattina.

Stando a quanto si legge su Il mattino, l’ultimo piano della struttura «sarà riservato a Fiorello, che da qui – a parte le irruzioni all’Ariston fondamentali per lo spettacolo e il suo share – condurrà L’altro festival, il programma che prende il posto del Dopofestival e andrà in onda solo su RayPlay». Nella sala riservata allo showman siciliano molto probabilmente sarà spostato anche «l’incontro giornaliero degli artisti e dirigenti Rai con la stampa».

Per raggiungere quello che è già stato ribattezzato PalaRai, si transiterà per piazza Colombo che sarà chiusa al traffico e vedrà l’allestimento di un mega palco dove potrebbero apparire ospiti stranieri e italiani. Tra questi, si parla quasi sicuramente di Jovanotti che ha già confermato la sua partecipazione alla kermesse, ma anche di Mika che a settembre ha lanciato un brano dedicato proprio a Sanremo.