Sanremo, sgombero dei cantieri Vitulano dal Porto Vecchio. La causa deve ricominciare al Tar

Sanremo. E’ destinata a protrarsi per chissà ancora quanto tempo la battaglia legale per lo sgombero dei cantieri Vitulano presenti nel Porto Vecchio. La Cassazione, infatti, si è pronunciata quest’oggi a parziale favore del Comune, annullando la sentenza del tribunale di Imperia su ricorso di Palazzo Bellevue che si è giocata, avendo perso nel merito, la carta della giurisdizione, ottenendo una pronuncia a favore.

La causa per il possesso delle aree, iniziata di fronte al tribunale del capoluogo, aveva visto il Comune perdere sia in primo grado che in appello. Nel tentativo di ribaltare la decisione della giustizia civile, l’ufficio legale del municipio aveva presentato un ricorso in Cassazione sulla giurisdizione, sostenendo che il procedimento fosse di competenza della giustizia amministrativa e non di quella ordinaria. Ipotesi fatta propria dalla Suprema Corte che, pur non entrando nel merito, ha rinviato le parti a ricominciare, eventualmente, dal Tar.

Ora, visto che i cantieri sono tornati a pieno titolo nelle mani dei legittimi proprietari, l’amministrazione comunale si trova di fronte alla necessità di emettere un nuovo provvedimento di sgombero, contro il quale, questa volta, i legali di Vitulano dovranno presentare ricorso presso il tribunale amministrativo regionale. Ma potrebbe andare anche diversamente. Forti di due pronunce nel merito a favore dell’imprenditore della nautica, potrebbero essere gli stessi avvocati dei cantieri a interpellare il Tar per vedersi confermato, una volta per tutte, il possesso dello aree demaniali.