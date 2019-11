Sanremese, ufficializzato l’orario dei prossimi impegni con Ligorna e Inveruno

Sanremo. Il Dipartimento Interregionale della LND ha ufficializzato l’orario dei prossimi impegni dei biancoazzurri: Sanremese-Ligorna, in programma domenica 10 novembre al Comunale di Sanremo, e Inveruno-Sanremese, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13 novembre al Luigino Garavaglia di Inveruno, si giocheranno entrambe alle 15.