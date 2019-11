Sanremo. Uno dei più forti centrocampisti offensivi del ponente (e non solo) torna a giocare nella Sanremese, nella quale è stato uno dei suoi protagonisti nelle recenti stagioni di Serie D.

Giorgio Gagliardi, centrocampista offensivo, classe 1994, è un nuovo, per modo di dire, giocatore della Sanremese. Il calciatore rientra alla base dopo aver disputato la prima parte della stagione in prestito al Vado (10 presenze, 2 gol). Contestualmente saluta i compagni e i tifosi matuziani l’attaccante Domenico Vitiello, anche lui già biancozzurro con la Sanremese neopromossa in Serie D. Il calciatore ha risolto consensualmente il contratto con il club e nei prossimi giorni sarà libero di legarsi ad un’altra squadra. A Vitiello vanno i più sinceri auguri da parte della dirigenza per il proseguimento della sua carriera. Gagliardi ha svolto oggi il primo allenamento insieme con il resto della rosa. Al termine queste sono state le sue dichiarazioni:

“Sono molto contento di essere di nuovo qui – spiega Giorgio Gagliardi – Sanremo è la mia casa e sono pronto a dare tutto per questa maglia, come ho sempre fatto anche in passato. Questo è un girone molto equilibrato, ma la Sanremese ha tutte le carte in regola per fare bene. Io sono pronto a dare il mio contributo, entro con grande umiltà e in punta di piedi nello spogliatoio e mi metto a disposizione del mister. Posso ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo o della mediana, l’importante è fare l’interesse della squadra. Non vedo l’ora di ricominciare”.

“Ci tengo a ringraziare personalmente Domenico Vitiello per la sua professionalità – dichiara il Direttore Generale Pino Fava – finché è rimasto qui ha lavorato sempre con impegno. Ha trovato poco spazio e ci ha chiesto di andare via. Non potevamo non accontentarlo, gli auguriamo le migliori fortune. Gagliardi è un elemento importante, lo conosciamo molto bene e sono sicuro che ci potrà dare una grossa mano”.

NOTIZIARIO – Per quanto riguarda la squadra, oggi i biancoazzurri hanno ripreso gli allenamenti a Santo Stefano. All’orizzonte c’è il derby di domenica con il Savona. Gagliardi ha partecipato regolarmente alla seduta. Chi è rimasto ai box è Klajdi Pici. Il difensore, dopo gli impegni con la Nazionale albanese Under 19, a causa di una forte contusione, non è tornato al meglio. Nei prossimi giorni si valuteranno le sue condizioni e un eventuale piano di recupero verrà concordato con lo staff medico. Domani mattina è in programma un allenamento lungo a Santo Stefano.

SCHEDA TECNICA GIORGIO GAGLIARDI

Nato a Sanremo il 19/12/1994, altezza 1.73, peso 68 kg, centrocampista offensivo.

STAGIONE SQUADRA

SERIE PRESENZE

GOAL

TT

SB

SS

G

R

2019-2020 VADO F.C. D 10 2 9 1 4 1 0 2018-2019 SANREMESE D 31 2 13 18 10 4 0 2017-2018 SANREMESE D 31 7 29 2 21 8 0 2016-2017 SANREMESE D 33 6 30 3 10 4 0 2015-2016 SAVONA 1907 FBC C 22 0 18 4 10 3 0 2014-2015 ARGENTINA ARMA D 34 8 0 0 0 0 0 2013-2014 ARGENTINA ARMA ECC ND 8 0 0 0 0 0 2012-2013 IMPERIA 1923 D 13 1 0 0 0 0 0 2011-2012 IMPERIA 1923 ECC 21 5 0 0 0 0 0 TOTALE 195 39 99 28 55 20 0

(fonte tuttocalciatori.net)