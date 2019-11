San Romolo, addio a Orlando Dall’Ava storico ristoratore e pilota

Sanremo. Addio a Orlando Dall’Ava, storico ristoratore dell’omonimo ristorante della frazione di San Romolo. Un “highlander” di origini venete che con la sua famiglia si era trasferito nella frazione matuziana che è stata attraversata dai più forti piloti del mondo, dalle quattro alle due ruote.

Una passione, quella per i motori, che ha portato Orlando in giro per il mondo, come pilota e collaudatore.