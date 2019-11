San Bartolomeo al Mare. Grandissima partecipazione all Trekking Urbano che sabato ha inaugurato l’avventura 2019-2020 di “Sui sentieri del Golfo”, il calendario di escursioni guidate di San Bartolomeo al Mare, in compagnia della Guida ambientale escursionistica Luca Patelli. Ben 66 i partecipanti (FOTO) che si sono presentati per una escursione facile, di quasi 9 km, tra borghi, orti, chiesette e campagna, che ha permesso loro di scoprire angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare.

Prossimo appuntamento con “Sui Sentieri del Golfo” sabato 21 dicembre con l’escursione “Anello di Chiappa”.

Da quest’anno infatti, oltre alle consuete e imperdibili passeggiate primaverili, il Comune di San Bartolomeo al Mare propone le sue famose escursioni naturalistiche guidate (e gratuite) anche in autunno e in inverno, per scoprire la natura e i magnifici panorami che il Golfo Dianese e la Valle Steria regalano lungo tutto l’arco l’anno, dalla costa alle montagne, attraverso antichi borghi e mulattiere secolari.

Famoso per le spiagge e il mare, il Golfo Dianese offre storia, natura e scorci unici. Già ai tempi dei romani era venerato come un luogo sacro. Una fitta rete di sentieri e mulattiere ha unito, nel corso dei secoli, la costa con l’entroterra e i passi di collegamento con le valli Impero e Merula, laddove partivano le carovane dirette verso il Piemonte e le regioni alpine. Sentieri che racchiudono la storia della civiltà contadina ligure e che restituiscono oggi al visitatore attento un territorio molto più profondo e autentico di quanto si pensi.