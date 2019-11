Rugby, Union Riviera scende in campo nel fine settimana

Imperia. L’attività agonistica del rugby regionale entra nel vivo e per questo fine settimana si contano, considerando solo le formazioni liguri, ben diciassette partite più l’attività della Propaganda e il torneo seven femminile in programma a Viadana.

Campo base sarà lo stadio Carlini di Genova con il confronto di serie A fra il CUS Genova ed il Parabiago, mentre la Pro Recco sarà di scena a Settimo Torinese. Due test che potranno senza dubbio chiarire meglio le reali forze dei due club. Dopo la pausa di domenica scorsa riprende anche l’attività in serie C/1 e C/2, prosegue il Girone Elite dell’under 18, e inizia il secondo turno per gli under 16, suddivisi in quattro gruppi, uno solo senza formazioni liguri. Rugby a livello femminile giovanile per il movimento ligure con la partecipazione al torneo di Viadana. Indubbiamente ce nè per tutti i gusti !

SERIE A GIRONE 1 (IV GIORNATA) domenica 14,30

CUS Genova – Parabiago (Stadio Carlini arb. Frasson)

TK Torino – Tossini Recco (Cascina Nuova arb. Vinci)

A.S.R. Milano – I Centurioni Lumezzane

Biella – Amatori Alghero

Accademia Ivan Francescato – ITINERA CUS Torino

Classifica: CUS Torino punti 13, Accademia Ivan Francescato punti 11, Parabiago 10, VII Torino, Biella e Pro Recco 9, Alghero 5, CUS Genova 4, A.S.R. Milano e I Centurioni Lumezzane punti 1.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (IV GIORNATA) domenica 14,30

CUS Pavia – Union Riviera (Campo Cravino arb. Perata)

Amatori Genova – Pro Recco/B (Comunale Sant’Olcese arb. Fasano)

Savona in sosta.

Classifica: CUS Pavia punti 10, Savona 9, Union Riviera 4, Amatori Genova e Pro Recco/B punti 0.

SERIA C/2 GIRONE 2 (IV GIORNATA) domenica 14,30

CFFS Cogoleto – DR Ferroviaria Italia La Spezia (CarloAndrone/Recco arb. Biagioni )

Le Tre Rose Casale – Saluzzo (Campo Ronzone/Casale M. arb. Shulgina)

Valtanaro – CUS PO (Campo S.U.V. di Farigliano arb. Fasciolo)

Lions Tortona in pausa.

Classifica: Tortona punti 14, CUS PO 10, Spezia e Valtanaro 6, Saluzzo 0, Le Tre Rose e Cffs Cogoleto – 4.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (V GIORNATA) domenica 12,30

CUS Milano – FTGI Embriaci (Giuriati/Lambrate/MI)

Kawasaki Robot Calvisano – Lecco

Nordival Rovato – A.S.R. Milano

Como – Viadana

Monferrato CUS Torino

Classifica: Calvisano punti 20, Milano 17, CUS Torino 15, Rovato e Monferrato 11, Lecco e CUS Milano 10, Monferrato 9, Viadana 6, Embriaci e Como punti 1.

UNDER 18 GIRONE 2 TERRITORIALE (V GIORNATA)domenica 12,30

FTGI Ligues2 – Union Riviera (Fontanassa/SV arb. Cassinelli)

Chieri – Amatori Genova (Comunale di Pessione arb. Campagna)

VII Torino – FTGI Embriaci2 (Cascina Nuova/Settimo To. Arb. Luzza)

Monferrato2 in pausa.

Classifica: VII Torino punti 20, Amatori Genova 15, Ligus2 10, Embriaci2, Union Riviera e Chieri 5, Monferrato – 4.

UNDER 18 GIRONE 1 TERRITORIALE (V GIORNATA) domenica 12,30

Amatori Novara – FTGI Ligues1 (campo Laurenti)

Biella – Rivoli

Ivrea – San Mauro

Collegno – Moncalieri

Classifica: Ivrea punti 17, Rivoli e Biella 16, Ligues1 (*) e Novara 10, San Mauro (*) 5, Collegno e Moncalieri 0.

(*) = da recuperare.

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE A (I GIORNATA) sabato 16,30

CUS Torino – FTGI Ligues1 (Grugliasco)

Biella – CUS PO

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE B (I GIORNATA) domenica 11,00

CUS Genova – Monferrato (Carlini arb. Ermellino)

Collegno – VII Torino

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE D (I GIORNATA) domenica 11,00

Amatori Genova – FTGI Marengo (a Sant’Olcese arb. Grondona)

FTGI Ligues2 m- Union Riviera (Fontanassa/Savona arb. Balducci)

Province dell’Ovest in sosta

UNDER 14 PRIMA FASE (VII GIORNATA)

– S a b a t o ore 14,30 – Branega/GenovaPrà

Province dell’Ovest1 – Vespe Cogoleto (Arb. Borgo)

ore 15,30 – Branega/Genova/Prà

Province dell’Ovest2 – Pro Recco (arb. Anselmi)

Sabato pre 15,30 – Fontanassa/Savona

Savona – Imperia (arb. Rossi)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 12

– Sabato alle 14,30 –

Campo Pino Valle Località Baitè/Imperia arb. Ardoino L.

Campo Carlo Androne/Recco arb. Romanu.

TORNEO RAPPRESENTATIVE REGIONALI SEVEN FEMMINILI U14-16-18 (domenica ore 10,30)

Impianti Sportivi Stadio Zaffanella di Viadana (MN) e Campo

Bacchi a Casalbellotto di Casalmaggiore.

U16 – Veneto, Lombardìa, Piemonte, Mista (Lombardìa2/Liguria/EmiliaRomagna).

U14 – Veneto, Lombardìa1, Lombardìa2, Piemonte,Liguria.

Convocate: Martina Barabino, Cristina Arqua’, Siria Anfosso, Giada Mesiano, Michela Innocente, Carlotta Gjata, Simona Silpigni, Elisa Mondino, Giulia Cavallo, Margherita Bolzan, Viola Bernuzzi, Giulia Cesaro, Virginia Angela Geloso, Alessandra Crisafulli.