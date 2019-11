Rugby, Union Riviera perde le partite del fine settimana

Imperia. Ancora una volta il derby del rugby ligure per antonomasia ha tenuto banco, e gli spalti del Carlo Androne sono stati riempiti a dovere! Dopo strenua lotta, un costante equilibrio nel punteggio, la fase finale del confronto di recupero ha premiato, tutto sommato giustamente, la Pro Recco che ha messo a segno in totale sei mete con Becerra (doppietta), Prampi, Gaggero, Romano ed una meta di punizione, con due mete per il CUS Genova di Bertirotti e Mozzi. Dalla piazzola Luca Roden ha messo a segno dalla piazzola undici punti, due invece erano conseguenti per la meta di punizione. Per il CUS a segno con i piazzati l’estremo Mandivenga con in totale diciassette punti.

Osservato il minuto di silenzio in memoria dei vigili del fuoco deceduti l’altro giorno ad Alessandria, lo spettacolo quindi ha offerto pregevoli azioni alla mano, azioni di forza da ambo i lati, con una mischia prorompente dei genovesi nel primo tempo, ed una tremenda e prolifica replica di tutto il team di casa nei secondi quaranta minuti di gioco. Con questa affermazione la Pro Recco risale la classifica al quarto posto appaiandosi alle piemontesi del Settimo e Biella e rilancia la corsa per le primissime posizioni.

SERIE A GIRONE 1 (recupero I GIORNATA)

Tossini Recco – CUS Genova 43/27

Classifica: CUS Torino punti 13, Accademia Ivan Francescato punti 11, Parabiago 10, VII Torino, Biella e Pro Recco 9, Alghero 5, CUS Genova 4, A.S.R. Milano e I Centurioni Lumezzane punti 1.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (IV GIORNATA)

FTGI Embriaci – IM Exchange Viadana 15/17

Rovato – Calvisano 14/31

CUS Torino – Lecco 18/12

A.S.R. Milano – Monferrato 24/22

Como – CUS Milano 22/53

Classifica: Calvisano punti 20, Milano 17, CUS Torino 15, Rovato e Monferrato 11, Lecco e CUS Milano 10, Monferrato 9, Viadana 6, Embriaci e Como punti 1.

UNDER 18 GIRONE 2 TERRITORIALE (IV GIORNATA)

FTGI Embriaci2 – Chieri 24/12

Monferrato2 – Amatori Genova 0/77

Union Riviera – Tecnikabel VII Torino 5/57

FTGI Ligues2 in sosta

Classifica: VII Torino punti 20, Amatori Genova 15, Ligus2 10, Embriaci2, Union Riviera e Chieri 5, Monferrato – 4.

UNDER 18 GIRONE 1 TERRITORIALE (IV GIORNATA)

Ftgi Ligues1 – Collegno 35/17

Rivoli – Ivrea 6/8

San Mauro – Biella 0/22

Moncalieri – Amatori Novara 12/550

Classifica: Ivrea punti 17, Rivoli e Biella 16, Ligues1 (*) e Novara 10, San Mauro (*) 5, Collegno e Moncalieri 0.

(*) = da recuperare.

UNDER 16 GIRONE IV (recupero III GIORNATA)

Amatori Genova – Union Riviera 40/8

FTGI Ligues1 – Province dell’Ovest 50/7

CUS Genova in pausa

Classifica: CUS Genova punti 19, Ligues1 15, Amatori Genova 11, Union Riviera 5, Province dell’Ovest punti 6.

UNDER 14 PRIMA FASE (VI GIORNATA)

ProRecco – CUS Genova1 10/24

Imperia – Province dell’Ovest 17/47

RC Spezia – Vespe Cogoleto 20/34

– DOMENICA –

Amatori Genova – CUS Genova 7/7, CUS Genova – Savona 0/47, Amatori Genova – Savona 5/22.

SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (V GIORNATA)

CUS Genova – Monza 0/75

Biella – CUS Milano 0/86

Le Mastine Parabiago – Lions Tortona 58/0

Chicken CUS Pavia in sosta.

Classifica: Monza punti 18, CUS Pavia 15, CUS Milano 11, Tortona 9, Parabiago 10, CUS Genova 5, Biella punti 0.