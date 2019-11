Rugby, l’Union Riviera scende in campo nel fine settimana

Imperia. Giunge a proposito la sosta programmata da tempo in serie A infatti, questa domenica, a Recco, si potrà recuperare il derby fra il club locale ed il CUS Genova. E’ indubbiamente un appuntamento ormai classico per il movimento della palla ovale regionale, che per l’occasione potrà richiamare sugli spalti dello storico “Carlo Androne” un certo numero di spettatori. Ed a Recco sarà proprio un Rugby-Day in quanto le partite previste, tra senior e giovanili, per questa giornata sono addirittura tre. In pausa, quindi, gli altri tornei senior, avranno spazio le attività giovanili con in primo piano l’Elite degli Embriaci alla ricerca dei primi punti in campionato con il Viadana, ed anche le attività al femminile avranno uno spazio ritagliato per loro con il test di Serie A di domenica fra CUS Genova e Monza e la consueta attività Under 14 in programma a Sant’Olcese.

SERIE A GIRONE 1 (recupero I GIORNATA) domenica ore 14,30

Tossini Recco – CUS Genova (Campo Carlo Androne arb. Rosella di Roma)

Classifica: CUS Torino punti 13, Accademia Ivan Francescato punti 11, VII Torino e Parabiago 10, Biella 9, Alghero 5, CUS Genova e Pro Recco (*) 4, A.S.R. Milano e I Centurioni Lumezzane punti 1.

(*) = recuperi da effettuare.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (IV GIORNATA) domenica

FTGI Embriaci – IM Exchange Viadana (ore 12,30 Stadio Carlini/Genova )

Rovato – Calvisano

CUS Torino – Lecco

A.S.R. Milano – Monferrato

Como – CUS Milano

Classifica: Calvisano punti 15, Milano 12, Rovato e CUS Torino 11, Monferrato e Lecco 9, CUS Milano 5, Viadana 2, Embriaci e Como punti 0.

UNDER 18 GIRONE 2 TERRITORIALE (IV GIORNATA)

FTGI Embriaci2 – Chieri (sabato 17,30 Stadio Carlini/Genova ar. Chiara Perata)

Monferrato2 – Amatori Genova (DOM. 12,30 LungoTanaro/Asti arb. Platanìa)

Union Riviera – Tecnikabel VII Torino (Pino Valle/Imperia arb. Calandri)

FTGI Ligues2 in sosta

Classifica: VII Torino punti 15, Ligues2 e Amatori Genova 10, Union Riviera e Chieri 5, Embriaci2 0, Monferrato – 4.

UNDER 18 GIRONE 1 TERRITORIALE (IV GIORNATA)

Ftgi Ligues1 – Collegno (domenica 12,30 CarloAndrone/Recco arb. Costa)

Rivoli – Ivrea

San Mauro – Biella

Moncalieri – Amatori Novara

Classifica: Rivoli punti 15, Ivrea 13, Biella 11, Novara, San Mauro e Ligues1 5,Collegno e Moncalieri 0.

UNDER 16 GIRONE IV (recupero III GIORNATA) domenica ore 11,00

Amatori Genova – Union Riviera (a Sant’Olcese arb. Zaami)

FTGI Ligues1 – Province dell’Ovest (CarloAndrone/Recco arb. Cassinelli)

CUS Genova in pausa

Classifica: CUS Genova punti 19, Ligues1 (*) 10, Amatori Genova (*) 6, Union Riviera (*) 5, Province dell’Ovest (*) punti 6.

(*) = partite da recuperare

SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (V GIORNATA) Domenica

CUS Genova – Monza (Stadio Carlini 14,30 arb. Bettinelli)

Biella – CUS Milano

Le Mastine Parabiago – Lions Tortona

Chicken CUS Pavia in sosta.

Classifica: CUS Pavia punti 15, Monza 13, Tortona 9, CUS Milano 6, CUS Genova e Parabiago 5, Biella punti 0.

UNDER 14 PRIMA FASE (VI GIORNATA)

– SABATO –

ProRecco – CUS Genova1 (15,30 Carlo Androne arb. Banchero)

Imperia – Province dell’Ovest ( 16,30 PinoValle/IM arb. Ardoino L.)

RC Spezia – Vespe Cogoleto (15,30 Denis Pieroni/Pieve/SP arb. Giovanelli)

– DOMENICA –

(Triangolare) Savona – Amatori Genova – CUS Genova2 (11,00 Fontanassa/SV arb. Grondona e Borgo

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA

UNDER 12

Cogoleto Campo Calcagno domenica ore 10,00 (arb. Isabella Arnau’)

UNDER 10 – 8 – 6

Genova Stadio Carlini sabato ore 15,00

San Remo Pian di Poma sabato ore 15,00

ATTIVITA’ FEMMINILE UNDER 14/16

Comunale Sant’Olcese sabato ore 15,30 arb. Torazza