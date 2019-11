Rocchetta Nervina, salvati dal 115 i cani da caccia caduti in un buco. Era una tana di tassi

Rocchetta Nervina. Rocambolesco salvataggio di due cani da caccia da parte dei vigili del fuoco. E’ successo stamattina nel bosco in località Marcora dove, due beagle da cinghiale, erano rimasti intrappolati, dal tardo pomeriggio di ieri, in quello che sembrava una semplice crepa nel terreno. Crepa che si è rilevata essere nientemeno che una tana di tassi.

Quest’ultima, dopo l’ingresso ed il suo sviluppo orizzontale, presentava un buco profondo circa due metri, dove erano caduti i cani. Gli operatori del 115, dopo averli individuati, hanno scavato pala e picco fino a raggiungerli, verso le 12, impauriti ma in forma.

Fortunatamente, i “legittimi proprietari” della tana, mustelidi carnivori per nulla amichevoli, in grado di attaccare anche l’uomo figuriamoci due cagnetti di piccola taglia, non si sono fatti vedere.