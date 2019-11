Rocchetta Nervina, cani da caccia caduti in un crepaccio. Vigili del fuoco in azione per recuperarli

Rocchetta Nervina. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia stanno cercando di recuperare due cani caduti in un crepaccio. Si tratta di segugi che ieri hanno partecipato ad una battuta di caccia al cinghiale.

Ad un tratto, non vedendoli più tornare, i loro proprietari hanno iniziato a cercarli, non fermandosi neanche durante le ore notturne. Fortunatamente alla fine le due bestiole sono state individuate e dovrebbe trattarsi di poco perché i pompieri li traggano in salvo.