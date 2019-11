Ventimiglia. «Rocchetta Nervina è isolata». Così esordisce Falvio Di Muro, onorevole della Lega, commentando in un post sui social la recente frana che ha spezzato in due la provinciale della val Nervia.

«Ho sentito il sindaco del paese e anche il suo collega di Dolceacqua per garantirgli tutta la mia collaborazione affinché non vengano dimenticati – spiega il parlamentare – A loro e ai loro abitanti va la mia vicinanza unitamente a tutte le altre realtà della provincia appena colpite dall’ultima bomba d’acqua.Come per la tragedia del Ponte Morandi, che portò il Governo precedente a varare il “Decreto Genova”, ora serve la medesima attenzione per il nostro territorio, serve un “Decreto Ponente”. Faccio appello al Governo perché intervenga con immediatezza, aiutando da subito i comuni colpiti a ripristinare la viabilità, programmando nuove risorse e semplificazioni per la difesa del suolo e sbloccando quelle opere infrastrutturali attese da decenni nell’estremo ponente ligure. Sono pronto a fare la mia parte».