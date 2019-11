Riaperto il tunnel di Tenda dopo la chiusura per neve sul versante francese, gli utenti della strada: «Sarà un inverno molto lungo»

Val Roya. Ha riaperto con oltre un’ora di ritardo questa mattina il tunnel di Tenda, chiuso ieri sera in entrambe le direzioni a partire dalle 22 poiché, a causa della forte nevicata abbattutasi sulla zona nelle scorse ore, le autorità francesi non era in grado di garantire il servizio di sgombero della neve sul versante francese del tunnel.

Non si tratta della prima volta che accade questa tipologia di episodio, ma è ormai una vera e propria prassi ogni qualvolta si palesano i fiocchi bianchi.

Gli utenti della strada, che abitualmente attraversano il tunnel per recarsi in direzione Granda o in direzione mare, sono ormai stanchi di questa situazione e c’è chi afferma sui social: «Sarà un inverno molto lungo».