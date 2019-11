Imperia. Giovedì 21 novembre alle 10 appuntamento dall’orologio di via Felice Cascione, angolo via Giuseppe Mazzini, per la presentazione del restauro conservativo dello storico orologio.

Un intervento privato a salvaguardia e valorizzazione di un particolare esempio del ricco patrimonio storico e culturale cittadino.

La grossa cipolla aerea sormontata da una guglia è un artistico scrigno appoggiato su una mensola in ferro battuto intrecciato di foglie, spirali, fiori, pampini. All’interno del guscio sono i quadranti con i numeri romani e il meccanismo orario della “Trebino” di Uscio (Genova). Il nuovo congegno ha sostituito quello iniziale di fine Ottocento di una ditta milanese.

Una storia da tramandare. Un simbolo cittadino che il tempo, l’usura e le intemperie avevano parzialmente oscurato. A distanza di oltre centoventi anni dalla prima installazione il restauro effettuato sotto gli auspici di Sergio Cecchinel di Imperia ci restituisce gran parte del suo valore.

Appuntamento il 21 novembre alle 10 per festeggiare il restauro e ascoltare qualche notizia sulla storia dell’orologio. La cittadinanza è invitata a partecipare.