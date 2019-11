Ranzo, anziano fungaiolo rinvenuto cadavere

Ranzo. Macabra scoperta nel bosco verso l’ora di pranzo. Il cadavere di un anziano è stato rinvenuto il località “Borgata Canata”.

E’ un 86enne fungaiolo del posto del quale non si avevano notizie da ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Nonostante anche il medico legale si sia recato sul luogo del rinvenimento le cause del decesso sono da attribuire a cause naturali.Il corpo è stato trasportato dai militari dell’Arma e dagli uomini del 115 che lo hanno recuperato in una zona impervia.