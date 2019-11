Sanremo. Le donne della Polizia di Stato, dal locale commissariato, erano oggi pomeriggio nella centralissima via Matteotti davanti all’Ariston con un banchetto informativo in occasione Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

E’ stata distribuita la brochure del progetto “Questo non è amore 2019”. Ideato e promosso dalla Direzione centrale anticrimine del Dipartimento della pubblica sicurezza, il progetto si pone l’obiettivo di diffondere una nuova cultura di genere e aiutare le vittime di violenza a vincere la paura di denunciare.

“In questa nuova brochure abbiamo voluto dare un volto anche ai nostri operatori – aveva sottolineato nei giorni scorsi il capo della Polizia Franco Gabrielli nel suo intervento alla presentazione meneghina della brochure – perchè le vicende che riguardano le violenze non sono mai fascicoli, non sono mai procedimenti, non sono mai qualcosa di astratto, ma dietro ad ogni storia ci sono dei volti, ci sono dei vissuti, ci sono le sofferenze, le difficoltà di approcciare una scelta così difficile, che è anche quella di rendere pubblica la propria condizione di sofferenza, quindi, dando un volto anche a chi sta dall’altra parte, abbiamo voluto sottolineare l’importanza di come, in questo genere di problemi, il rapporto tra persone, il rapporto tra individui sia la carta vincente”.