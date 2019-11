Quarto successo per il Bvc Sanremo under 18

Sanremo. Quarto successo in altrettante gare per il Bvc Sanremo Under 18, che lunedì sera si è largamente imposto nel match casalingo con il Pegli.

Il coach Simone Sandel: «Abbiamo vinto e siamo contenti dei due punti, ma non sono soddisfatto di come abbiamo giocato, anzi per dirla tutta sono un po’ arrabbiato. Se vogliamo essere protagonisti fino in fondo, dovremo giocare meglio le prossime partite».

Campionato Under 18 – quarta giornata

Bvc Sanremo Sea – Pegli 83-66

Bvc Sea: Riceputi 19, Trivieri 26, Gandolfi 15, Tavanti 3, Lacognata 7, Markishiq L. 10, Avenoso 3, Rebaudo. Coach: Simone Sandel.