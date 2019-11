Promozione, squalificato per un turno Luigi Crisafulli del Camporosso

Imperia. Il giudice sportivo, questa settimana, ha sanzionato quattro calciatori, due allenatori, tre dirigenti ed una società nel girone A di Promozione.

Si tratta di Francesco Insolito (Loanesi San Francesco) che è stato fermato per tre turni in quanto espulso perché «a palla lontana, colpiva volontariamente un avversario che stava ripartendo, con un calcio alla caviglia, senza conseguenze lesive»; di Jonathan Luis Zuloaga Contreras (Veloce) che è stato squalificato per tre gare, espulso perché «dopo aver subito un fallo, tirava un pugno ad un avversario, senza conseguenze lesive». Matteo Bonifazio (Ceriale) è stato invece fermato per due giornate. Luigi Crisafulli (Camporosso) è stato infine squalificato per un turno.

Andrea Biolzi, allenatore del Ceriale, e Nicola Colavito, allenatore della Dianese&Golfo, sono stati squalificati per due gare.

Davide Baldaccini, dirigente della Veloce, è stato inibito fino al 21 novembre. Pietro Lettieri, dirigente del Camporosso, è stato inibito fino al 14 novembre. Marco Degola, dirigente del Ceriale, è stato invece inibito fino al 7 novembre.

Il Ceriale è stato multato di 50 euro «per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio della terna, costretta a fare la doccia nello spogliatoio della società stessa».

La classifica marcatori dopo 7 giornate:

8 reti: Daddi (Ceriale)

7 reti: Akkari (Sestrese)

6 reti: Rossi (Praese), Anselmo (Sestrese), Lobascio (Serra Riccò)

5 reti: Romeo (Legino), Mancini (Arenzano), Zunino (Bragno), L. Baroni (Varazze Don Bosco)

4 reti: Raiola (Celle Ligure), Al. Salzone, Ventre (Ventimiglia), Saporito (Varazze Don Bosco)

3 reti: Zito, Cascina (Camporosso), Miceli (Taggia), F. Baroni (Varazze Don Bosco)

2 reti: Fiuzzi, Tarantola (Taggia), Scappatura (Ventimiglia), Gambacorta (Taggia), Falsini (Via dell’Acciaio), M. Raso, Minardi, Morando (Praese), Core, Schirru (Legino), Giguet (Veloce), Sofia, An. Piombo (Celle Ligure), Bianchi, Troiano (Arenzano), Fantoni, Badoino, Caredda (Ceriale), Perrone, Gagliardi, Angella (Varazze Don Bosco), Draghici (Serra Riccò), Vejseli (Bragno)

1 rete: Sattin, Piroli, Ardinghi, Ansaldo (Sestrese), Maida, Colombino, Calcagno, Damonte (Veloce), Orero, Chiarabini (Via dell’Acciaio), Altamore, Cosentino, Damonte (Celle Ligure), Tagliabue, Crocilla (Varazze Don Bosco), Rapetto, Torra, Brovida (Bragno), Cisternino Palagano, Forte, Perego, Pavone (Praese), Lupi, Angius, Burattini (Arenzano), Cutellè, Gambacorta, Celotto, El Kamli, Cuneo, Ferrigno, Gallo, Minghinelli, Ravoncoli, La Greca (Taggia), Tofanica, Calcopietro, Grifo (Camporosso), A. Rea (Ventimiglia), Ferrero, Ennaouy, G. Albanese (Serra Riccò), Avanzi, Rignanese, Tobia (Legino), Casassa Vigna, Mehmetaj, Tselepis, Chariq (Dianese e Golfo), Mela (Loanesi San Francesco), G. Insolito (Ceriale)

Autoreti: 1 Bonara (pro Dianese e Golfo), Minghinelli (pro Veloce), Costa (pro Sestrese).