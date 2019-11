Promozione, il Ventimiglia risorge in terra genovese: 5 gol al Serra Riccò

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio risorge in terra genovese espugnando il campo del Serra Riccò: uno 0-5 che dice già tutto sull’andamento dell’incontro. Dopo due sconfitte i granata tornano a correre e scalano la classifica di Promozione sino al settimo posto (13 punti).

Domenica urge una conferma: al Morel arriverà il Varazze Don Bosco secondo in classifica. Tra le tante note liete del match, il primo gol in Promozione di Marzo Sparma, talento classe 2003. E i sette under in campo negli ultimi minuti della trasferta.

L’incontro vede le due compagini studiarsi sino alla mezzora, quando va in rete Alfonso Rea al termine di un bel dialogo in velocità con Salzone. Prima del riposo il Ventimiglia raddoppia: rigore di Ventre in seguito ad un fallo di mano dei genovesi. Il portiere di casa Ferrada intuisce ma il tiro del granata è un bolide imprendibile.

In apertura di ripresa Salzone porta a tre le reti del Ventimiglia e a 7 il suo bottino stagionale. Passano poco più di dieci minuti ed è ancora Ventre a mettere la palla in rete dopo aver scartato mezza difesa (8 reti stagionali). Chiude in bellezza il sedicenne Sparma, con un gol-capolavoro (tunnel al numero 1 di casa).

In tutto l’incontro il Serra Riccò ha fatto poco o niente. I genovesi hanno protestato per un presunto rigore non concesso nel primo tempo mentre Scognamiglio si è guadagnato lo stipendio con una sola parata significativa.

Serra Riccò-Ventimiglia Calcio 0-5

Reti: 36′ A. Rea (V), 44′ Ventre (V, rig), 67’Salzone (V), 78’Ventre (V), 90′ Sparma (V).

Serra Riccò: Ferrada; Perdelli, Burdo, Boccardo, Massa; G. Re, Guidetti, Ennaouny; Ruzzi, Lobascio, Draghici. A disposizione: Cacciabue, F. Re, Settecerze, Albanese, Bricchi, Bonara, Nanni, Verardo, Cassissa. Allenatore: Arecco

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio; Gallo, Peirano, Musumarra, Addiego; Leggio, Olivieri, A. Rea, Ventre, Salzone, Eugeni. A disposizione: Zunino, Sparma, Bestagno, Scortichini, Scappatura, Serpe, Micu. Allenatore: Luccisano

Arbitro: Crova di Chiavari (Vigne di Chiavari e Manni di Savona)

(Video di franKone Foto Video)