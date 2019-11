Promozione, il Ventimiglia non si ferma più: 1-3 al Celle

Ventimiglia. Dopo una serie interminabile di pareggi, il Ventimiglia di Promozione si è definitivamente sbloccato e a Celle è arrivata la seconda vittoria consecutiva (1-3).

I granata salgono all’ottavo posto in classifica. L’attacco ha cominciato a girare, i moschettieri di mister Luccisano ci stanno prendendo gusto: in gol di nuovo Ventre e, per due volte, Salzone. Bene comunque tutti i reparti, dominio assoluto per buona parte del match.

La partita comincia con il Celle che bussa alla porta di Scognamiglio, ma sono i granata ad andare in gol. Al 10′ Ventre vola in area avversaria, Martino lo atterra: rigore. Il numero 10 batte il penalty con la solita freddezza: portiere del Celle da una parte, pallone dall’altra. I savonesi provano a reagire ma non vanno oltre un palo di Raiola. Tra il 35 e il 39′ una doppietta di Salzone chiude di fatto la partita: due ripartenze sulle quali nulla può Catanese. Notevole l’imbeccata con cui Ventre ha servito la palla-gol-bis al numero 6 del Ventimiglia.

Si va al riposo sul 3-0. Nella ripresa il Ventimiglia ha ancora parecchie occasioni con Salzone, Alfonso Rea, Scappatura. All’81 il Celle accorcia: Raiola è atterrato in area, trasforma lo stesso attaccante savonese. Poi tutti sotto la doccia.

Celle Ligure-Ventimiglia Calcio 1-3

Reti: 11′ rig. Ventre (V), 35′ e 39 ‘ Salzone (V), 81′ rig. Raiola (CL)

Celle Ligure: Catanese, Barcellona, Damonte, Cosentino, Martino, Vallerga, Altamore, Vanoli, Raiola, Soto Pesce, Sofia. A disposizione: Scala, Sciandra, Sarpa, Mordeglia, Morelli, Rampini, Calabria, Piombo, Favara. Allenatore: Palermo

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Gallo, Ierace, Peirano, Serra, Salzone, A.Rea, Musumarra, Addiego, Ventre, Leggio. A disposizione: Zunino, Sparma, Scappatura, Olivieri, Micu, Serpe, Sammartano. Allenatore: Luccisano.

(Video di franKone Foto Video)