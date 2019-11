Promozione, il Ventimiglia Calcio riparte dalla partita con la Dianese&Golfo per dimenticare la sconfitta con la Loanesi

Ventimiglia. La prima squadra del Ventimiglia Calcio riparte dalla partita con la Dianese&Golfo per dimenticare al più presto la sconfitta con la Loanesi nel recupero infrasettimanale.

I granata devono ritrovare al più presto la concentrazione per non rimanere impantanati a metà classifica. Mister Luccisano ha gli uomini sempre più contati, ma questa settimana torna ad essere convocato Eugeni, un centrale che può essere molto utile alla difesa granata.

La juniores ospita il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, squadra da non sottovalutare affatto: anche perché in un derby come questo tutto può succedere. Infine gli esordienti sono impegnati contro Sanremese e Dianese&Golfo, i pulcini contro Bordighera Sant’Ampelio e Riva Ligure.