Promozione, finisce con un pareggio il recupero tra Veloce e Taggia

Taggia. Finisce con un pareggio il recupero della partita Veloce-Taggia, valida per il girone A del campionato di Promozione.

L’incontro è andato in scena mercoledì 30 ottobre. La partita è stata ricca di emozioni e ha tenuto con il fiato sospeso gli spettatori presenti al match.

All’inizio i savonesi erano in testa, poi i taggesi sono passati in vantaggio grazie ad un’autorete di Minghinelli. Hanno poi pareggiato con Miceli e si sono portati in vantaggio con La Greca. I savonesi hanno ribaltato successivamente il risultato, ma sono stati raggiunti dall’imperiese Gambacorta. La partita si è conclusa 3-3.

Il Taggia conquista così 16 punti in classifica.