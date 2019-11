Prolungata l’allerta rossa, il presidente di Regione Liguria Toti: «Raccomandiamo massima prudenza»

Genova. E’ stata prolungata l’allerta rossa su buona parte della Liguria: è stato comunicato oggi nel corso dell’aggiornamento meteo effettuato nella sede della protezione civile regionale alla presenza del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dell’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e dei vertici di Arpal.

La caratteristica di questa perturbazione è quella di essere costante con scrosci intensi e questo sarà l’andamento per tutta la giornata da ponente fino al centro. La precipitazione continuerà per tutta la giornata di oggi con diffuse e persistenti precipitazioni. Successivamente, in serata, è attesa una recrudescenza con precipitazioni ancora più intense. Previste forti mareggiate con vento forte.

«E’ stato deciso di emanare un nuovo avviso di criticità e un prolungamento dell’allerta per eventuali criticità sul territorio a seguito della forte pioggia – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – La risposta dei fiumi è attesa infatti nelle ore successive.

Nella notte ha piovuto molto e le piogge si sono concentrate in particolare nel ponente di Genova e ora nel savonese, a Rossiglione, Campoligure e nella Valle Stura. Quantitativi importanti a cui la città fino ad ora ha reagito abbastanza bene. Il sistema ha funzionato e la notte è trascorsa senza feriti, anche se sono stati effettuati numerosi interventi di salvataggio articolati. Ora c’è qualche preoccupazione sui corsi d’acqua della Val Bormida. Ripetiamo ai cittadini di prestare attenzione, non è finito nulla, siamo nel cuore dell’allerta».

Tutti i rappresentanti istituzionali hanno raccomandato prudenza e la possibilità di nuove recrudescenze nella prossima notte con ritorni di tipo idrogeologici a partire da domattina.