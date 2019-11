Bordighera. Lo spettacolo del mangiafuoco in piazza del Popolo a Bordighera Alta, e poi un tour stregato tra i carruggi e le piazzette del centro storico, alla scoperta di antri spaventosi in cui si nascondevano streghe e altri mostri. E’ la magica notte di Halloween che per la prima volta l’amministrazione comunale, insieme con il contributo dell’associazione di volontari A Pria Presiuza, ha organizzato nella città delle palme.

Centinaia di bambini mascherati, accompagnati dalle famiglie, ha preso parte alla festa, divertendosi e racimolando numerosi dolcetti, donati da esercenti e semplici cittadini.

A Bordighera la festa è iniziata nel pomeriggio. Al mercato coperto, in particolare, è stato organizzato un bellissimo momento di divertimento destinato ai più piccoli, con palloncini, spettacoli e giochi a tema. Poi la parata nelle vie del centro e infine il clou della manifestazione a Bordighera Alta, con il mangiafuoco e le letture ‘spettrali’ nelle cantine aperte per l’occasione.

«Un bellissimo lavoro di squadra, ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita della festa», dichiara l’amministrazione comunale. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: i bambini erano entusiasti. E anche gli adulti: perché non c’è nulla di più bello che vedere i più piccoli giocare felici.