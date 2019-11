Prima Categoria, lo Speranza supera la Carlin’s Boys

Sanremo. Lo Speranza 1912 F. C. supera la Carlin’s Boys per 2-1 durante la quinta giornata del girone A di Prima Categoria.

Lo Speranza conquista così sette punti in classifica. La Carlin’s Boys, che non porta a casa nessun punto, rimane con quattro punti in classifica. Domenica 17 novembre ospiterà l’Altarese.