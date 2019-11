Prima Categoria, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ospita l’Aurora Calcio

Vallecrosia. Oggi pomeriggio la prima squadra maschile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia torna in campo per la quarta giornata del girone A di Prima Categoria. I biancorossi ospiteranno in casa l’Aurora Calcio. Fischio d’inizio alle 14:30.

Dopo due pareggi e una sconfitta la squadra di mister Manuele Fiore è pronta per la nuova sfida, cercherà infatti di conquistare un po’ di punti sul campo in erba dello ‘Zaccari’ a Camporosso.