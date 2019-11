Prima Categoria, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ospita il Letimbro

Vallecrosia. Nuova sfida per la prima squadra maschile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Dopo aver pareggiato con l’Altarese, oggi pomeriggio i biancorossi torneranno in campo per giocare contro il Letimbro, che al momento ha 8 punti in classifica.

La partita, valida per la sesta giornata del girone A di Prima Categoria, andrà in scena al campo Zaccari a Camporosso. Fischio d’inizio alle 14.30.