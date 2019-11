Prima Categoria, Carlin’s Boys perde contro Soccer Borghetto

Sanremo. Soccer Borghetto domenica vince la partita contro Carlin’s Boys.

L’incontro, valido per la terza giornata del girone A di Prima Categoria, si è concluso 5 – 2 a favore dei padroni di casa. Una partita non semplice per la Carlin’s Boys di mister Barillà, che attualmente si trova con 3 punti in classifica.

Domenica 3 novembre alle 14.30 la Carlin’s Boys ospiterà il Millesimo.